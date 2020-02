Air france -klm : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM a dévoilé un résultat net annuel en baisse de 31% à 290 millions d'euros et un résultat d'exploitation en recul de 19% à 1.141 millions, pour un nombre de passagers transportés en croissance de 2,7% à 104,2 millions.



Oddo estime que le 4ème trimestre 2019 est en ligne en dépit d'un effondrement du fret. ' Les conséquences du Covid-19...masque l'assainissement de l'environnement ' indique le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil à l'achat et relève son objectif de cours de 10,9 E à 11 E.



' Nous avons mis à jour notre modèle en relevant de 6.1% notre EBIT 2020 à 1 225 ME mais en le réduisant de 12.2% 2021 uniquement pour intégrer une remontée du carburant '.



' Les multiples actuels ne prennent pas en compte le fait qu'Air France-KLM est un des rares titres dans le secteur offrant du self help. A CT, le titre pourrait certes souffrir de sa forte exposition relative à la Chine mais nous pensons que les premiers effets tangibles du plan de transformation parviendront à convaincre les investisseurs ' rajoute Oddo.





