Air france-klm : Nouveautés pour le programme estival 2023

(CercleFinance.com) - Air France dévoile les premières nouveautés de son programme été 2023 (avril - octobre 2023), notamment marqué par le renforcement de sa desserte de l'Afrique de l'Est.



Le 12 juin 2023, la compagnie inaugurera une nouvelle route au départ de Paris-Charles de Gaulle vers Dar Es Salam (Tanzanie), en continuation de Zanzibar (également en Tanzanie). Cette liaison sera assurée 3 fois par semaine.



L'ouverture de Dar es Salam se traduira par une augmentation des fréquences entre Paris-Charles de Gaulle et Zanzibar. Dès le début de la saison été 2023, 'l'île aux épices' sera desservie 3 fois par semaine, contre 2 à l'été 2022.



A compter du 12 juin 2023, Nairobi, la capitale kényane, bénéficiera d'une desserte directe dans les deux sens de voyage, avec un vol quotidien de/vers Paris-Charles de Gaulle contre 6 vols par semaine actuellement.



Enfin, un peu plus au sud, Air France proposera l'été prochain un programme étoffé entre Paris-Charles de Gaulle et Antananarivo (Madagascar), avec 5 vols directs par semaine contre 4 actuellement.



