Air france-klm : Levée d'engagements liés à l'achat de KLM

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir décidé d'approuver la demande de levée des engagements pris par Air France lors de son acquisition de KLM en février 2004.



Ces engagements avaient été pris afin d'obtenir l'autorisation de l'UE d'acquérir KLM. Ils concernaient la liaison Paris-Amsterdam, Air France s'étant engagée à céder des créneaux horaires et à les mettre à disposition de ses concurrents (jusqu'à six fréquences par jour) dans les aéroports de Paris et d'Amsterdam, ainsi que d'autres concessions.



Après enquête, la Commission a estimé que les problèmes de concurrence concernant la liaison Paris-Amsterdam avaient cessé d'exister en raison de la pression concurrentielle exercée par Thalys.



Par conséquent, la Commission a estimé que la levée de cet engagement était justifiée au regard de l'évolution des conditions du marché.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.