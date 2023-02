Air france-klm : L'UE autorise une aide d'Etat de 1,4 MdE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce autoriser une mesure d'aide française d'un montant maximal de 1,4 milliard d'euros en faveur d'Air France, estimant que celle-ci est conforme aux règles de l'UE en matière d'aides d'État.



Cette mesure vise à indemniser la compagnie aérienne pour lesdommages subis entre le 17 mars et le 30 juin 2020en raison de la pandémie du coronavirus et des restrictions de déplacement mises en place pour limiter la propagation du virus.



Cette mesure fait suite (i) à un soutien de trésorerie d'un montant de 7 milliards d'euros en faveur d'Air France, autorisé par la Commission le4 mai 2020et ii) à une mesure d'un montant de 4 milliards d'euros visant à recapitaliser la compagnie aérienne, autorisée par la Commission le6 avril 2021.



L'aide sera octroyée en plusieurs tranches et pourra prendre la forme desubventions, d'unsoutien en fonds propresou d'unsoutien de trésorerie, indique la Commission.



