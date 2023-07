Air france-klm : Vers un regroupement des actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce la mise en oeuvre du regroupement des actions composant son capital, par l'attribution d'une action ordinaire nouvelle d'une valeur nominale de 10 euros contre 10 anciennes d'une valeur nominale d'un euro.



Les opérations de regroupement débuteront le 31 juillet, une période d'échange étant ouverte à compter de cette date et jusqu'au 30 août (inclus) pour permettre aux actionnaires d'obtenir un nombre d'actions anciennes multiple de 10.



Le regroupement prendra effet le 31 août. La valeur nominale de chaque action du transporteur aérien sera ainsi ramenée de 10 à un euro, et le montant de cette réduction de capital de neuf euros par action sera affecté au compte 'prime d'émission'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.