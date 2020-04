Air france -klm : Vers un plan de transformation

(CercleFinance.com) - En marge de l'annonce d'un accord de financement, Air France-KLM a indiqué vendredi soir qu'un plan de transformation sera finalisé dans les prochains mois et inclura des engagements économiques, financiers et environnementaux.



A l'issue de l'élaboration de ce plan, une fois qu'elle disposera d'une meilleure visibilité sur les paramètres du trafic aérien post crise, et sous réserve des conditions de marché, le conseil d'administration envisagera de procéder à un renforcement des fonds propres.



Cette opération pourrait intervenir au plus tard à l'issue de l'assemblée d'approbation des comptes de 2020. Dans ce cadre, l'Etat français a indiqué son intention d'examiner les conditions de sa participation à une telle opération.



