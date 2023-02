Air france-klm : UBS relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a renouvelé mardi sa recommandation d'achat sur Air France-KLM qu'il assortit d'un nouvel objectif de cours de 2,2 euros, contre deux euros jusqu'ici, représentant un potentiel de hausse de 29%.



'Malgré un gain de presque 40% du cours de Bourse depuis le début de l'année, nous continuons de recommander l'action à l'achat', explique le broker dans une note de recherche.



'Nous pensons que l'amélioration continue des résultats sous l'effet du redressement du trafic passagers (sous l'effet de la reprise des voyages d'affaires, de la réouverture de l'Asie et d'une demande toujours forte dans les loisirs) et de la solidité des prix (portée par la discipline en matière de capacités) devrait soutenir le titre', poursuit UBS.



'Par ailleurs, la compagnie anticipe une stabilité de ses coûts unitaires hors carburant stables, alors que nous les voyons refluer, ce qui laisse penser que le risque de bonnes surprises est orienté à la hausse', conclut-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.