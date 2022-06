Air france-klm : Titre en repli, un broker abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM cède près de 1% à Paris, pénalisé par une analyse de Berenberg qui a abaissé aujourd'hui son objectif de cours sur le titre de 3,1 euros à 1,1 euro, tout en réitérant sa recommandation 'vendre'.



Dans une note publiée dans la matinée, l'intermédiaire financier estime que la compagnie aérienne franco-néerlandaise 'n'est pas encore au bout de ses peines'.



'Malgré la réalisation de l'augmentation de capital de 2,26 milliards d'euros qui était attendue de longue date (représentant une dilution de l'ordre de 75% pour les actionnaires n'ayant pas participé à l'opération), l'état de santé de son bilan reste préoccupant', estime Berenberg.



D'un point de vue opérationnel, l'analyste met en évidence le manque de visibilité qui caractérise plusieurs facteurs de redressement, à commencer par la reprise des voyages d'affaires et du trafic long-courrier.



Anticipant le lancement de nouvelles mesures de financement via des quasi-fonds propres, Berenberg redoute le risque d'un nouvel effet dilutif à venir pour les actionnaires.



