Air france-klm : Stifel à 'vente', ajuste ses estimations

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'vente' sur le titre Air France-KLM avec un objectif de cours de 0,5 euro.



Après les résultats du 2e trimestre, le bureau d'analyses ajuste son estimation concernant l'EBIT 2021 à -2,56 MdsE, contre -3,14 MdsE dans sa précédente estimation. Stifel met en avant 'des volumes un peu meilleurs' ainsi que des réductions de coûts.



L'analyste relève aussi légèrement son estimation d'EBIT 2022 à -503 ME contre -543 ME précédemment.



Stifel estime cependant que le FCF de la compagnie sera négatif pour les années à venir avec notamment des fonds propres à -3,6 MdsE à la fin du 2e trimestre. Ainsi, du point de vue de la valorisation des actions, 'il semble qu'il n'y ait plus de valeur nette pour les actionnaires', conclut-il.



