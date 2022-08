Air france-klm : Soutenu par un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - Air France-KLM prend la tête du SBF120 avec un gain de près de 6%, soutenu par Oddo BHF qui relève son opinion sur le titre du transporteur aérien franco-néerlandais de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 1,45 à 1,7 euro.



Le bureau d'études a relevé massivement ses estimations d'EBITA 2022, et considère que sur son nouvel objectif de cours, 'le titre se traiterait toujours sur une décote plus difficile à justifier aujourd'hui' (en termes de VE/EBITDA 2023 par rapport à Lufthansa et IAG).



