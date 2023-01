Air france-klm : Service de relation proposé sur WhatsApp

(CercleFinance.com) - Air France annonce proposer sur l'application de messagerie instantanée WhatsApp un nouveau canal d'échange avec ses clients, disponible sept jours sur sept dans 22 pays et en quatre langues (français, anglais, italien, portugais/brésilien).



Déjà présente sur plusieurs plateformes sociales et de messagerie instantanée, notamment Facebook Messenger, la compagnie aérienne poursuit ainsi le renforcement de sa relation commerciale et la proactivité de son service client.



Cette offre accompagne le client avant, pendant et après le vol avec des réponses instantanées aux questions récurrentes, une notification lui est envoyée à chaque moment clé du voyage ou encore des offres commerciales personnalisées.



