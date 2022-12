Air france-klm : S'engage à réduire ses émissions carbonées

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe Air France-KLM et ses compagnies aériennes annoncent s'engager à réduire leur empreinte environnementale dans le cadre d'une démarche de développement durable 'transparente et responsable'.



Cette démarcheenvironnementalea pour ambition de réduire les émissions de CO₂ en s'appuyant sur trois piliers principaux (renouvellement de la flotte, carburant durabled'aviation, mesures opérationnelles).



Air France-KLM s'engage notamment à réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre liées au carburant d'aviation (scope 1 et 3) par revenue/tonne/kilomètre (RTK) d'ici 2030 par rapport à 2019.



'SBTiaratifiél'ambition des objectifs scope 1 et scope 3 du Groupe pour nos opérations aériennes, et a déterminé qu'elle était conforme à une trajectoire bien inférieure à 2°C, telle que déterminée par l'Accord de Paris signé en 2015', indique le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.