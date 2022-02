Air france-klm : Retour à un résultat d'exploitation positif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM a annoncé jeudi avoir renoué avec un résultat d'exploitation positif au quatrième trimestre, essentiellement sous l'effet de ses réduction de coûts.



A 178 millions d'euros sur la période octobre-décembre, son résultat d'exploitation s'inscrit même en hausse par rapport au quatrième trimestre 2019, c'est-à-dire avant l'apparition du Covid.



Dans un communiqué, le transporteur explique avoir fortement réduit ses coûts d'exploitation l'an dernier, avec 800 millions d'euros de bénéfices structurels chez KLM et un milliard d'euros chez Air France.



Son résultat net ressort néanmoins en perte de plus de 3,9 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice écoulé.



Air France-KLM - qui se dit résolu à rembourser 'dès que possible' les aides d'Etat dont il a bénéficié - explique qu'il envisage désormais de lancer un certain nombre de mesures afin de renforcer ses fonds propres.



Le groupe évoque la possibilité d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, voire l'émission d'instruments de quasi-fonds propres, tels que des obligations convertibles.



La compagnie aérienne réfléchit par ailleurs à l'hypothèse d'obligations privées perpétuelles, classées en fonds propres, qui pourraient être utilisées pour rembourser partiellement les aides d'Etat.



Au total, ces émissions de fonds propres et de quasi-fonds propres pourraient représenter jusqu'à quatre milliards d'euros.



Toutes ces annonces étaient sanctionnées par un repli de plus de 5% de son cours de Bourse jeudi matin à la Bourse de Paris. L'action affichait à la clôture d'hier un gain de l'ordre de 15% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.