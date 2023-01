Air france-klm : Reprise progressive des vols vers la Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A la suite de l'annonce par les autorités chinoises de la levée des restrictions de voyage de/vers la Chine, Air France poursuit la réouverture de son réseau, en augmentant progressivement son offre au départ de Paris-Charles de Gaulle en direction de la Chine.



La compagnie propose des vols vers Pékin(aéroport de Pékin-Capitale), actuellement desservie 1 fois par semaine, vers Shanghai(aéroport de Shanghai Pudong), actuellement desservie 2 fois par semaine et dont la desserte sera assurée 3 fois par semaine à compter du 3 février 2023 et vers Hong Kong, destination à nouveau desservie depuis le 9 janvier 2023 avec 3 vols par semaine.



A compter du1erjuillet 2023 Air France proposera un vol quotidienau départ de Paris-Charles de Gaulleverschacune de cesdestinations.



