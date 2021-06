Air france-klm : Renforcement de l'offre 'Train + Air'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France fait part du renforcement de son offre 'Train + Air' avec la SNCF, qui permet aux clients d'Air France de disposer d'une seule réservation pour l'ensemble de leur voyage, avec sept liaisons supplémentaires, portant à 18 le nombre de gares proposées.



Ils peuvent désormais réserver un voyage combiné entre Paris-Charles de Gaulle et Aix-en-Provence TGV, Bordeaux Saint-Jean, Marseille Saint-Charles et Montpellier Saint-Roch, et entre Paris-Orly et Valence TGV, Avignon TGV, Marseille Saint-Charles.



Par ailleurs, un nouveau parcours client intégralement digitalisé est expérimenté au départ de Lille Europe et de Strasbourg, en correspondance avec un vol Air France, via les aéroports parisiens, service qui pourrait être déployé sur tous les trajets 'Train + Air' dès 2022.



