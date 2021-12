Air france-klm : Remboursement d'une partie du PGE

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce avoir remboursé 500 millions d'euros de l'encours de quatre milliards du prêt garanti par l'Etat français (PGE) et négocié une modification du profil de remboursement avec l'échéance finale repoussée du 6 mai 2023 au 6 mai 2025.



Ce remboursement partiel et le nouveau profil de remboursement amorti du PGE constituent une nouvelle étape dans la restructuration du profil de la dette et du bilan de la compagnie aérienne franco-néerlandaise.



Pour rappel, des discussions sont en cours sur d'autres mesures de renforcement du bilan du groupe, mesures qui pourraient inclure l'émission d'instruments de fonds propres et de quasi-fonds propres, en fonction des conditions de marché.



