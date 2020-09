Air france -klm : Plombé par des propos de broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM lâche près de 5% sur fond d'une note de Crédit Suisse, qui réaffirme son opinion 'sous-performance' et abaisse son objectif de cours de 15% à 2,20 euros sur le titre du transporteur aérien franco-néerlandais.



Au niveau sectoriel, l'intermédiaire financier indique prévoir désormais un déclin de 65% du trafic de voyages d'affaires en 2021 par rapport à 2019, et s'attendre à une reprise graduelle de 10-20% à horizon 2024.



'Avec environ 30-35% des revenus passagers d'Air France-KLM tirés par le trafic d'affaires en 2019, cette perspective est particulièrement sombre pour lui', prévient le broker qui fait passer sa prévision de perte opérationnelle 2021 de 706 millions à 1,7 milliard d'euros.



