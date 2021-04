Air france-klm : Pertes attendues au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM indique s'attendre à ce que le résultat d'exploitation du premier trimestre 2021 soit de l'ordre de -1,3 milliard d'euros et l'EBITDA, de l'ordre de -750 millions, en dessous de l'EBITDA du quatrième trimestre 2020.



Il note cependant qu'au cours des deux premiers mois de 2021, le résultat d'exploitation et l'EBITDA ont été nettement supérieurs aux hypothèses budgétées, et que les dépenses d'investissement ont également été inférieures de 10% au budget sur cette période.



Revendiquant une solide liquidité et des lignes de crédit de 8,8 milliards d'euros au 28 février, Air France-KLM prévoit toujours une reprise significative de la demande au cours des prochains mois, en particulier au début de l'été, avec les effets des vaccinations.



