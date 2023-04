Air france-klm : Partenariat stratégique avec CMA CGM

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le GroupeAir France-KLMet le GroupeCMA CGM annoncentaujourd'huile lancement effectif du partenariat stratégique de long terme dans le fret aérien qui avait été rendu public en mai 2022.



Ce partenariat, d'une durée initiale de 10 ans, verra Air FranceKLM MartinairCargo,divisiondu GroupeAir France-KLM, et CMA CGM Air Cargo, filialeduGroupe CMA CGM,mettre en communleurs réseauxcargo complémentaires, les capacités de leurs appareils tout cargo et leurs services dédiés,afin de construire une offre toujours plus compétitive grâceà leursavoir-faire inégalé et à leurprésence mondiale.



Cet accord a reçul'ensemble desapprobations réglementaires nécessaires de la part des autorités compétentes. Air France-KLM précise que ce partenariat permettra de répondre au besoin croissant des clients de disposer de chaînes d'approvisionnement plus intégrées et plus résilientes.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.