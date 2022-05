Air france-klm : Partenariat stratégique avec CMA CGM

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM et CMA CGM annoncent avoir signé un partenariat stratégique de long terme dans le secteur du fret aérien, par une mise en commun de leurs réseaux cargo, des capacités de leurs appareils tout cargo et de leurs services dédiés.



Par cet accord établi pour une durée initiale de 10 ans, ils exploiteront ensemble et en exclusivité la totalité de la capacité des appareils tout cargo de leurs compagnies respectives, soit 10 appareils tout cargo en activité, et 12 autres en commande par les deux groupes.



Dans le cadre de ce partenariat, CMA CGM deviendra un nouvel actionnaire de référence d'Air France-KLM, en investissant dans la limite d'une détention de 9% du capital ex-post, et fera nommer un représentant à son conseil d'administration.



