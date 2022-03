Air france-klm : Ouvre de nouvelles lignes pour l'été 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France annonce qu'avec 196 destinations au programme de l'été 2022, la compagnie devrait retrouver un niveau d'activité proche de celui d'avant crise avant en moyenne 90% des capacités de 2019.



Une activité supérieure au niveau d'avant crise est même anticipée vers l'Amérique du Nord, l'Afrique, les Caraïbes et l'océan Indien.



Air Francepoursuitpar exemple le renforcement de son offre de et vers les Etats-Unis, première destination long-courrier de la compagnie. Cet été, elle assurera près de 200 vols hebdomadaires vers 14 destinations, soit 20% de plus qu'à l'été 2019.



La compagnie nationale française annonce par ailleurs l'ouverture de nouvelles lignes au départ de Paris CDG, vers Québec (Canada), Zakynthos (Grèce) et Tirana (Albanie) ou au départ d'Orly, à destination d'Alger(Algérie) ou Tunis(Tunisie).





