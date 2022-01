Air france-klm : Oddo reste à 'sous-performance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' sous-performance ' sur le titre Air France-KLM avec un objectif de cours de 4,5 euros.



Alors que la compagnie doit publier ses résultats annuels le 17 février, Oddo anticipe un 4e trimestre ' satisfaisant ' avec un EBITDA de 233 ME ' à peine affecté par les restrictions liées au variant Omicron '.



La principale problématique reste toutefois le désendettement et le comblement des fonds propres négatifs (3.8 MdsE à fin septembre), note l'analyste pour qui ' le risque de dilution reste significatif afin de réduire la dette nette ajustée d'un peu moins de 11 MdsE à fin décembre 2021 '.



' Nous estimons que la société a un besoin d'injection de c3.3 MdE pour atteindre un ratio nette dette ajustée/EBITDA de 2.5x en 2023 que nous jugeons raisonnable ', indique le broker.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.