Air france-klm : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Air France-KLM, avec un objectif de cours relevé de 1,65 à 2,1 euros.



'Suite à la publication du T4 et des objectifs 2023, nous avons revu à la hausse notre estimations d'EBIT de 26%/20%/16% respectivement pour 2023/24/25', indique le broker.



Oddo rapporte qu'aucun signe d'essoufflement n'est visible à ce stade sur le long courrier. Le remplissage ressort ainsi à 80% sur les réservations du T1 2023 et de 39% sur celles du T2 vs 82% et 42% sur la même période en 2019.



'Nous avons relevé nos estimations de yield à +3% vs 2022', ajoute Oddo qui estime que la réouverture très progressive des lignes vers la Chine devrait, également aider le yield global à court terme.



'La seule incertitude se concentre en fait sur le cargo qui voit la pression croitre avec le retour des soutes des avions passagers', poursuit l'analyste. Oddo indique donc être attentif à l'évolution du cargo: un recul du yield de 10% réduirait l'EBIT de 20%.



