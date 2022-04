Air france-klm : Oddo réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Air France-KLM avec un objectif de cours réduit de 4,5 à 4,2 euros, dans le sillage d'un ajustement de ses estimations pour le transporteur aérien avec l'intégration des hypothèses de Brent.



'A l'image des publications trimestrielles des majors américaines, la saison des résultats pourrait démontrer en Europe une plus grande robustesse de la demande qui permettrait d'aborder avec plus de sérénité les problématiques inflationnistes', estime l'analyste.



A ce stade, et 'compte tenu de la nouvelle étape de la restructuration financière qui risque d'être fortement dilutive', le bureau d'études déclare néanmoins conserver une certaine prudence sur le titre, qui se traite sur un VE/EBITDA de 4,8 fois en 2023.



