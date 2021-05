Air france-klm : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF conserve son opinion 'sous-performance' sur Air France-KLM et abaisse son objectif de cours de 4,4 à 3,8 euros, dans le sillage d'une dégradation de ses estimations pour le transporteur aérien franco-néerlandais.



'Cet objectif de cours est obtenu via une valorisation normative où nous retenons une marge EBITDA de 16% pour notre CA 2024 et appliquons ensuite un multiple VE/EBITDA de cinq fois, le tout étant actualisé à début 2022', précise l'analyste.



Après sa publication trimestrielle, le bureau d'études reconnaît un 'retour optimiste des capacités', mais pointe 'une consommation de cash toujours soutenue'. Il juge en outre le désendettement nécessaire, mais que 'la liquidité offre du temps'.



