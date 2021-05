Air france-klm : Nouveau directeur financier début juillet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Air France-KLM annonce que Frédéric Gagey, directeur financier du groupe, prendra sa retraite et quittera son poste actuel à compter du 1er juillet 2021.



Steven Zaat, actuellement directeur financier d'Air France, lui succédera à cette date en tant que directeur financier du groupe. Ils travailleront ensemble pour assurer une transition harmonieuse.



Ayant rejoint KLM en 2000, Steven Zaat cumule plus de 20 ans d'expérience dans le transport aérien. Après être devenu SVP Corporate Control d'Air France-KLM en 2015, il a été nommé directeur financier d'Air France en juillet 2019.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.