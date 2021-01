Air france -klm : Négociations difficiles avec les Pays-Bas?

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les négociations entre la France et les Pays-Bas sur un versement de capital seraient ' extrêmement ' difficiles selon Financieele Dagblad. Le gouvernement néerlandais voudrait une injection financière directement dans KLM et pas au niveau de la holding de tête indique Financieele Dagblad.



L'Etat français pourrait augmenter sa participation au capital du groupe à environ 30% soit le double de sa participation actuelle de 14% avait indiqué Bloomberg. Il pourrait réaliser un versement supplémentaire de 4 à 5 milliards d'euros dans le capital de la compagnie.



' En cas d'augmentation de capital de la compagnie aérienne, l'Etats français pourrait voir sa participation nettement augmenter, ce qui, en relatif, ferait basculer l'équilibre qui avait été rétabli par les Pays-Bas, quand ils avaient décidé de monter au capital il y a deux ans ' indique Aurel BGC dans son analyse du jour.



' La chute du gouvernement hollandais et la perspective de nouvelles élections en mars ne facilitent pas les négociations ' rajoute Aurel BCG.



