Air france -klm : Mobilisation pour les rapatriements

(CercleFinance.com) - Air France indique travailler en lien étroit avec les autorités françaises afin 'd'identifier les besoins de rapatriement de ressortissants français et européens et de mettre en place au plus vite des solutions de transports supplémentaires à des tarifs spécifiques'.



Cela concerne notamment le Portugal, le Maghreb, le Sénégal, Madagascar, Tahiti, l'Argentine, Cuba, le Costa Rica, le Mexique, le Pérou, la République dominicaine, la Jordanie, la Thaïlande, les Maldives ou encore le Vietnam.



'A titre d'exemple, depuis l'annonce des restrictions concernant le Maroc, plus de 100 vols ont déjà été mis en place par Air France et Transavia pour assurer des retours', souligne la compagnie aérienne franco-néerlandaise.



