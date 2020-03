Air france -klm : Mesures fortes face à la pandémie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Face à la pandémie, Air France-KLM prévient qu'il va devoir au cours des prochains jours réduire progressivement son activité de manière très significative, avec une offre en sièges kilomètres offerts qui pourrait baisser entre -70% et -90%, pour une durée de deux mois.



Le Franco-Néerlandais a d'ores et déjà engagé des mesures pour sécuriser sa trésorerie, dont un plan additionnel d'économies qui génèrera au cours de 2020 200 millions d'euros, et une première révision du plan d'investissement qui l'a réduit de 350 millions.



Le transporteur aérien estime toutefois que les baisses de revenus de l'activité passage découlant de la réduction des capacités ne seront compensées qu'à hauteur de 50% environ par la baisse des coûts variables avant mesures d'économie.



