Air france-klm : Mandat du directeur général renouvelé

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce le renouvellement par anticipation du mandat de directeur général de Benjamin Smith, pour une période de cinq ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026, prévue en mai 2027.



Le conseil d'administration du transporteur aérien a également approuvé la proposition du conseil de surveillance de KLM de nommer Marjan Rintel en tant que directrice générale de KLM, sa bannière néerlandaise, en remplacement de Pieter Elbers.



Marjan Rintel est actuellement directrice générale de NS, le principal opérateur ferroviaire aux Pays-Bas. Avant de rejoindre NS en 2014, elle a occupé différents postes opérationnels et commerciaux au sein de KLM et d'Air France-KLM.



