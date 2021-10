Air france-klm : Liberum reste à vente après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'vente' et son objectif de cours de trois euros sur Air France-KLM, tout en reconnaissant que 'le premier bénéfice d'exploitation trimestriel depuis le début de la pandémie a été une bonne surprise'.



'Si un certain optimisme est justifié, les perspectives restent incertaines (pas de prévision de capacité 2022) et la nécessité de recapitaliser le bilan implique un risque de dilution des actions important', prévient le broker dans le résumé de sa note.



