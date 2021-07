Air france-klm : Liberum réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Liberum a réduit jeudi son objectif de cours sur le titre Air France-KLM, qu'il ramène de quatre à trois euros, tout en maintenant son conseil 'vente' sur l'action.



Dans une note envoyée à ses clients, le broker britannique estime que le risque d'un effet dilutif demeure entier pour les actionnaires de la compagnie aérienne.



'Air France-KLM a vu le niveau de sa dette augmenter considérablement du fait de l'effondrement de la demande causé par la pandémie', rappelle-t-il dans sa note de recherche.



Pour Liberum, un retour total aux résultats d'avant la crise ne permettrait pas d'éviter une levée de fonds 'conséquente' au vu de la faible génération de trésorerie affichée par le transporteur.



Le courtier - qui se dit prudent concernant le niveau d'activité à court terme - souligne avoir abaissé ses prévisions de résultats, invoquant notamment la récente remontée des prix des carburants.



