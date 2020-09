Air france -klm : Le titre plonge de 7%, faible visibilité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM traverse un sérieux trou d'air à la bourse de Paris avec un titre en chute de près de 7%.



Depuis le pic de la saison estivale, Air France-KLM a subi une 'dégradation notable ', notamment depuis fin du mois d'août, estime Oddo BHF. Au 4e trimestre, l'objectif est d'atteindre 60% des capacités court et moyen-courrier offertes en 2019 et 50% pour le long courrier.



En raison de la très forte volatilité à court terme, Oddo maintient finalement sa recommandation neutre et abaisse son objectif de cours à 4 euros (contre 4,2 précédemment).



La faible visibilité quant à la saison hivernale refroidit les investisseurs dans un contexte d'incertitude lié à la crise sanitaire. En effet, les récentes mesures prises par le gouvernement, à Marseille, à Bordeaux ou encore en Guadeloupe laissent planer le doute quant à l'évolution de la situation et réveille le risque d'une forte diminution du nombre de voyageurs dans les prochains mois et semaines.



