Air france-klm : Le titre monte, des analystes en soutien

(CercleFinance.com) - L'action Air France-KLM s'échange en nette hausse mardi matin à la Bourse de Paris, portée par une note de Barclays, qui souligne notamment l'amélioration du bilan de la compagnie.



Vers 10h45, le titre avance de 2,9%, signant l'une des plus fortes hausses du SBF 120, qui perd de son côté autour de 0,4%.



Dans une étude consacrée au secteur aérien, Barclays estime qu'Air France-KLM devrait tirer parti de la vigueur de la demande, mais aussi de sa restructuration amorcée en interne.



D'un point de vue sectoriel, l'analyste considère que le rattrapage de la demande conjuguée à la réouverture des économies asiatiques et des voyages d'entreprise devraient plus que l'emporter sur le ralentissement de l'économie.



Dans ce contexte, Barclays initie la couverture du titre à 'surpondérer' avec un objectif de cours de 2,3 euros. L'intermédiaire entame aussi le suivi de Lufthansa et Ryanair avec une recommandation favorable.



Dans une note diffusée dans la matinée, les équipes d'UBS maintiennent quant à elles leur conseil d'achat sur Air France-KLM, assorti d'un objectif de 2,2 euros, estimant que le cours de Bourse dispose encore d'un potentiel haussier après leur récent rebond.



Le titre affiche un gain de plus de 37% depuis le début de l'année.



