Air france-klm : Lancement d'augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce lancer une augmentation de capital avec suppression du DPS, par voie d'offre au public, d'un montant d'environ 988 millions d'euros, susceptible d'être porté à un maximum de 1136 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.



Le produit net sera affecté au renforcement des fonds propres d'Air France pour conforter ses liquidités et financer ses besoins généraux. L'opération donnera lieu à l'émission de 186 millions d'actions nouvelles (214 millions avec la clause d'extension).



Le transporteur aérien précise que les engagements de souscription de l'Etat français et de China Eastern Airlines représentent un montant d'environ 777,9 millions d'euros et couvrent au total environ 78,7% du montant de l'augmentation de capital.



