Air france -klm : Lance un programme de carburant durable

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce le lancement ce jour d'un programme innovant permettant aux entreprises de participer activement au voyage durable de demain.



Les entreprises clientes d'Air France-KLM, après une estimation des émissions de CO₂ associées à leurs voyages, pourront déterminer une contribution annuelle qu'elles souhaitent consacrer au programme SAF (Sustainable Aviation Fuel) Corporate.



Le Groupe Air France-KLM investira la totalité de ces fonds pour contribuer à l'approvisionnement et à l'utilisation de carburant d'aviation durable. Ces investissements viendront soutenir la création d'une filière garante d'un transport aérien toujours plus éco-responsable.



Les carburants d'aviation durables sont fabriqués à partir d'huiles usagées, de déchets, de résidus forestiers peuvent être intégrés au kérosène sans modification des moteurs. Leur utilisation permet de réduire de plus de 75 % les émissions de CO₂ par rapport à un carburant conventionnel, précise Air France KLM





