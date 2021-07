Air france-klm : Forte réduction des pertes au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Air France-KLM publie un résultat net de -1,49 milliard d'euros au titre du deuxième trimestre 2021, en amélioration de 1,12 milliard en comparaison annuelle, et un résultat d'exploitation de -752 millions, en hausse de 801 millions par rapport à l'année dernière.



Le chiffre d'affaires du transporteur aérien franco-néerlandais s'est établi à 2,75 milliards d'euros, en hausse de 1,57 milliard par rapport à l'année dernière, avec un nombre de passagers presque multiplié par six (+477,1%) à 7,03 millions.



En raison de l'incertitude sur la réouverture de l'Atlantique Nord pour les citoyens européens et de l'incertitude concernant la levée des restrictions de voyage, aucune indication de capacité ne sera fournie pour le quatrième trimestre 2021.



