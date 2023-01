Air france-klm : Entouré après un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Air France-KLM bondit de près de 7% et caracole ainsi en tête du SBF120, entouré après un relèvement de recommandation de 'neutre' à 'achat' chez UBS, avec un objectif de cours porté de 1,75 à deux euros sur le titre du transporteur aérien franco-néerlandais.



'Avec le potentiel d'améliorations des consensus, nous considérons le cours actuel de l'action comme un point d'entrée attrayant', explique le broker, qui ajoute 'constater une pression à la hausse' sur le cours de Bourse et voit un potentiel de progression de 46%.



