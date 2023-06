Air france-klm : Distingué aux Skytrax World Airline Awards

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon du Bourget, Air France indique avoir été récompensée dans le cadre des Skytrax World Airline Awards 2023, ayant ainsi été élue, pour la troisième année consécutive, meilleure compagnie aérienne pour la région Europe de l'Ouest.



La compagnie française poursuit également sa progression au classement mondial de Skytrax, agence internationale de notation du transport aérien, et gagne une place par rapport à 2022, passant de la huitième à septième place.



Pa ailleurs, Air France est reconnu pour son offre La Première, comme le meilleur salon de première classe au monde, la meilleure offre gastronomique proposée dans un salon de première classe et la meilleure restauration proposée à bord dans cette cabine de voyage.



