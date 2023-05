Air france-klm : Discussions avec Apollo pour un financement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM fait part de son entrée en discussions exclusives avec Apollo Global Management en vue d'un financement en quasi-fonds propres de 500 millions d'euros au capital d'une filiale propriétaire d'actifs d'ingénierie et de maintenance (MRO).



Le produit de la transaction serait affecté aux besoins généraux du transporteur aérien. Ce financement serait non dilutif, structuré par un instrument similaire à celui utilisé par Air France en juillet 2022 sur un parc de moteurs de rechange.



La structure envisagée n'entraînerait aucun changement sur le plan opérationnel et social. Cet instrument serait comptabilisé comme des fonds propres selon les normes IFRS, ce qui renforcerait le bilan d'Air France-KLM et d'Air France.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.