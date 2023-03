Air france-klm : Deutsche Bank relève son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé vendredi son conseil sur le titre Air France-KLM à 'acheter' contre 'conserver', avec un objectif de cours relevé à 2,30 euros contre 1,75 euro précédemment.



Dans le cadre d'une étude consacrée au secteur aérien en Europe, l'intermédiaire salue tout particulièrement le processus de désendettement amorcé par la compagnie aérienne.



Si l'analyste reconnaît que le marché pourrait encore manifester quelques inquiétudes concernant le niveau d'endettement du transporteur, il estime que les craintes de nouvelles levées de fonds dilutives devraient commencer à se dissiper, soutenant ainsi le cours de Bourse.



Sa nouvelle cible fait apparaître un potentiel d'appréciation de l'ordre de 45% par rapport au cours de clôture de la veille, précise-t-il dans sa note.



Deutsche Bank a également relevé ce vendredi sa recommandation sur les titres Lufthansa et IAG, passant là aussi de 'conserver' à 'acheter'.



