Air france-klm : Deutsche Bank relève à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé vendredi sa recommandation sur le titre Air France-KLM, qu'il fait passer de 'vendre' à 'conserver', invoquant pour l'essentiel des questions de valorisation.



S'il estime que le titre du transporteur français pouvait encore sembler cher au moment de l'annonce de son augmentation de capital, avec un cours de 1,95 euro qui faisait apparaître un PER 2024 de 7,7x, le broker estime que la valorisation du titre est redevenue plus raisonnable après sa récente correction de 33%, sur la base d'un cours de 1,3 euro correspondant à un PER 2024 de 5,1x.



Dans une étude consacrée au secteur aérien, Deutsche estime que la levée de fonds de 2,25 milliards d'euros ne sera sans doute pas suffisante pour permettre à la compagnie française d'afficher un ratio d'endettement de 2x ou 2,5x l'an prochain, mais que ce scénario pourrait être envisagé à horizon 2024.



Dans tous les cas, le courtier juge que le titre peut être considéré come une proposition d'investissement plus attrayante maintenant que son bilan a été assaini.



Deutsche Bank avertit toutefois que les investisseurs vont sans doute préférer se tenir à l'écart des titres des grandes compagnies aériennes, jugées particulièrement sensibles au scénario d'une récession.



