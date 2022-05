Air france-klm : Des pertes trimestrielles fortement réduites

(CercleFinance.com) - Air France-KLM publie un résultat net de -552 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, soit une amélioration de 930 millions sur un an, ainsi qu'un résultat d'exploitation de -350 millions, mais un EBITDA positif à 221 millions.



Le transporteur aérien franco-néerlandais explique que cette amélioration de sa rentabilité a été soutenue par une forte hausse des recettes à 4,44 milliards d'euros, soit des revenus plus que doublés (+104,4%) en comparaison annuelle.



Revendiquant aussi un cash-flow libre d'exploitation ajusté positif à 630 millions d'euros grâce à des ventes de billets dynamiques en mars, il prévoit un résultat d'exploitation à l'équilibre au deuxième trimestre, puis nettement positif au troisième.



