Air france -klm : Délaissé après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Air France-KLM recule de 2,7% après l'annonce d'un résultat net annuel en baisse de 31% à 290 millions d'euros, sur fond de facture carburant plus élevée et de faiblesse des marchés de fret, selon Liberum qui reste à 'conserver' avec une cible laissée à 10 euros.



Le broker pointe toutefois des signes encourageants de dynamique en amélioration dans les coûts unitaires hors carburant (-0,9% hors à changes constants), et souligne que la facture carburant prévue s'est améliorée de 400 millions d'euros depuis le dernier point.



'Nous nous attendons à une réaction prudente avec des perspectives à court terme toujours incertaines et le gros du plan de redressement qui doit encore être réalisé', juge Liberum alors qu'Air France-KLM prévoit un plan d'investissements de 3,6 milliards d'euros en 2020.



