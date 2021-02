Air france-klm : De lourdes pertes en 2020

(CercleFinance.com) - Air France-KLM publie une perte nette de -7,1 milliards d'euros et une perte d'exploitation de -4,5 milliards pour l'année écoulée, à comparer à des profits de respectivement 290 millions et 1,1 milliard en 2019.



Le chiffre d'affaires du transporteur aérien franco-néerlandais a chuté de 59% à 11,1 milliards d'euros avec 'l'impact sans précédent de la crise du Covid-19', qui a entrainé une division par trois (-67,3%) du nombre de passagers, à moins de 34,1 millions.



Air France-KLM prévoit un premier trimestre 2021 difficile, avec un EBITDA inférieur à celui du quatrième trimestre 2020, mais s'attend à une reprise du trafic au cours des deuxième et troisième trimestres 2021 grâce au déploiement du vaccin.



