Air france-klm : Credit Suisse réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'sous-performance' sur Air France-KLM avec un objectif de cours ramené de 2,20 à 1,98 euro, estimant que 'les six prochains mois peuvent s'avérer une période cruciale pour le dossier'.



'Air France-KLM a récemment levé 1,036 milliard d'euros en nouveaux fonds propres, et prévoit d'en lever davantage avant son AGM 2022 (probablement en mai 2022)', note le broker, qui pointe ainsi un risque de dilution.



Le broker prévoit une perte opérationnelle de 2,9 milliards d'euros pour 2021, et pense que le Franco-Néerlandais, ainsi que son pair allemand Lufthansa, auront le plus de difficultés à concourir avec les autres compagnies européennes et mondiales.



