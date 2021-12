Air france-klm : Contrat avec GTT Communications

(CercleFinance.com) - GTT Communications, spécialiste de la connectivité multi cloud pour entreprises, annonce que ses services managés ont été choisis par Air France-KLM pour une partie de son réseau mondial étendu reliant ses sites dans 37 pays répartis sur cinq continents.



La compagnie aérienne franco-néerlandaise utilisera ainsi le WAN de GTT pour connecter une partie de ses bureaux et aéroports afin de supporter les besoins de ses employés et de ses clients.



'La connectivité infogérée, haute performance et sécurisée de GTT répond à des exigences de niveau de service (SLA) de bout en bout, qui garantissent un service résilient et robuste pour l'activité critique de l'entreprise', explique-t-elle.



