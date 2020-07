Air france -klm : Bruxelles autorise le soutien à KLM

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a donné lundi son aval au projet néerlandais d'octroi d'un soutien de trésorerie urgent de 3,4 milliards d'euros à KLM, la compagnie néerlandaise du groupe Air France-KLM.



'Les Pays-Bas ont imposé certaines conditions à la mesure d'aide en ce qui concerne la répartition des bénéfices, les conditions de travail et la durabilité. C'est très bien', se félicite dans un communiqué Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.



La Commission a conclu que la mesure en question aiderait les Pays-Bas à gérer l'incidence économique de la pandémie de coronavirus et qu'elle était 'nécessaire, appropriée et proportionnée'.



