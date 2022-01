Air france-klm : Appel à plus de flexibilité réglementaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM déclare 'souhaiter que la situation actuelle soit mieux prise en compte dans l'application de la réglementation européenne afin de permettre aux compagnies de continuer à ajuster leur offre aux niveaux effectifs de demande'.



Il explique que le développement d'Omicron et le retour de mesures de restrictions de voyage qu'il a entraîné remettent en cause la trajectoire d'augmentation des capacités alors même que les règles de conservation des créneaux horaires sont progressivement réinstaurées.



Le transporteur aérien appelle notamment à 'plus de flexibilité dans l'application des règles de force majeure permettant de déroger à la règle de 50% d'utilisation des créneaux horaires, règle que la CE prévoit actuellement de relever à 64% à compter d'avril 2022'.



