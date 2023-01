Air france-klm : Annonce plusieurs nominations

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce la nomination de Nathalie Stubler, actuellement Présidente de Transavia (France), au poste de Conseillère Spéciale sur la stratégie de décarbonation du Groupe, d'Olivier Mazzucchelli, actuellement Président de HOP!, compagnie régionale d'Air France, au poste de Président de Transavia (France) et d'Hervé Boury, actuellement Directeur Général Adjoint Opérations de Transavia (France), au poste de Président de HOP!.



Ces nominations prendront effet le 16 janvier 2023.



Nathalie Stubler sera directement rattachée à Benjamin Smith, Directeur Général du Groupe Air France-KLM.



Olivier Mazzucchelli et Hervé Boury seront rattachés à Anne Rigail, Directrice Générale d'Air France. Ils seront tous deux membres du Comité Exécutif d'Air France.



' La décarbonation, et plus globalement notre capacité à mener notre activité de façon plus durable, font partie des principaux défis stratégiques que notre Groupe doit relever ' a déclaré Benjamin Smith, Directeur Général du Groupe Air France-KLM.



